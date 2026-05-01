Peringatan Hari Buruh Ricuh, Massa Bakar Videotron dan Pospol di Bandung

BANDUNG – Peringatan Hari Buruh di Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (1/5/2026), diwarnai aksi anarkis. Sejumlah demonstran bertindak anarkis dengan membakar videotron dan pos polisi di kawasan Simpang Tamansari Dago.

1. Hari Buruh Ricuh

Sebelumnya, aksi unjuk rasa yang digelar mahasiswa di depan Gedung DPRD Jawa Barat berlangsung damai. Mahasiswa dari berbagai universitas menyuarakan tujuh tuntutan. Salah satunya mendesak pemerintah segera mengesahkan undang-undang ketenagakerjaan baru yang menjamin keamanan kerja dan jaminan sosial.

Namun, situasi berubah menjelang malam hari. Sekelompok massa yang mengenakan pakaian serbahitam mulai memblokade jalan dan merusak fasilitas umum di kawasan Jalan Cikapayang, Kota Bandung.

Fasilitas umum yang menjadi sasaran perusakan antara lain videotron dan pos polisi. Selain itu, massa membakar water barrier di tengah jalan hingga menimbulkan kepulan asap tebal di lokasi kejadian.

Hingga saat ini, massa aksi dilaporkan masih berada di kawasan tersebut. Aparat kepolisian terus bersiaga untuk mengendalikan situasi dan mencegah kericuhan meluas.



(Erha Aprili Ramadhoni)

