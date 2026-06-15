Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Luncurkan Go Jabar, Perindo Bidik 1.000 Pekerja Migran Naik Kelas

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 15 Juni 2026 |15:02 WIB
Luncurkan Go Jabar, Perindo Bidik 1.000 Pekerja Migran Naik Kelas
Perindo Luncurkan Go Jabar (Foto: dok ist)
A
A
A

BANDUNG - Besarnya arus pekerja migran asal Jawa Barat (Jabar) masih dibayangi berbagai persoalan, mulai dari praktik penempatan ilegal, keterbatasan keterampilan dan kemampuan bahasa, hingga minimnya pendampingan setelah kembali ke Tanah Air. Kondisi tersebut tidak hanya mengancam perlindungan pekerja migran, tetapi juga menghambat optimalisasi potensi ekonomi yang mereka hasilkan bagi keluarga maupun daerah.

Menjawab tantangan tersebut, DPW Partai Perindo Jawa Barat meluncurkan program aksi nyata Go Jabar - Pekerja Migran Naik Kelas. Program ini dirancang untuk memperluas akses kerja ke luar negeri sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing di pasar kerja global.

Ketua DPW Partai Perindo Jabar, Rifqi Ali Mubarok mengungkapkan, program tersebut merupakan upaya menghadirkan solusi konkret bagi masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri secara profesional dan terlindungi. 

"Perindo hadir bukan hanya memberikan harapan kerja, tetapi membuka jalan ke dunia kerja yang aman, legal, profesional dan sejahtera. Kami ingin masyarakat Jawa Barat memiliki kesempatan yang lebih luas untuk meningkatkan taraf hidup melalui akses kerja global yang berkualitas," ujar Rifqi, Senin (15/6/2026).

Sebagai bentuk komitmen, peluncuran program ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara DPW Partai Perindo Jabar dan PT Nembongan Karya Agung-LPK Java Hospitality School (JHS) Purwakarta. Kerja sama tersebut membuka akses pendidikan dan pelatihan kerja luar negeri yang terjangkau, sekaligus membangun jalur penempatan pekerja migran ke Singapura, Brunei Darussalam dan Malaysia sesuai prosedur yang berlaku.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/03/337/3222248//sri_gusni_febriasari-QhLu_large.jpg
Sri Gusni: Pergantian Pimpinan BGN Harus Menjadi Titik Balik Perbaikan Program MBG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/31/340/3221659//perindo_sumut_salurkan_hewan_kurban-WKF1_large.jpeg
Perkuat Kepedulian Sosial, Perindo Sumut Salurkan 41 Hewan Kurban ke 33 Kabupaten dan Kota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/28/337/3221256//pemilu-a0y6_large.jpg
Soal Ambang Batas Parlemen, Waketum Perindo: Jangan Sampai Suara Terbuang Sia-sia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/28/337/3221232//angela_tanoesoedibjo-Ns51_large.jpg
Perindo Gelar Warung Murah dan Cek Kesehatan Gratis saat Iduladha di Paseban, Warga: Bermanfaat Banget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/28/337/3221229//hary_dan_angela_tanoesoedibjo_rayakan_iduladha_bersama_warga-0Pwl_large.jpg
Angela Tanoesoedibjo: Perindo Siapkan Program Warung Rakyat untuk Dorong UMKM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/28/337/3221206//hary_dan_angela_tanoesoedibjo_rayakan_iduladha_bersama_warga-gQjE_large.jpg
Perindo Gelar Kurban, Hary dan Angela Tanoesoedibjo Rayakan Iduladha Bersama Warga Paseban
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement