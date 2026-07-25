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Perindo Gelar Bimtek Nasional 2026, Perkuat Kapasitas Anggota DPRD Dorong Ekonomi Kerakyatan

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 25 Juli 2026 |11:23 WIB
Perindo Gelar Bimtek Nasional 2026, Perkuat Kapasitas Anggota DPRD Dorong Ekonomi Kerakyatan
Sekjen Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkyansyah (foto: dok ist)
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JAKARTA - Partai Perindo akan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional 2026 di Jakarta pada 27–30 Juli 2026. Kegiatan ini akan diikuti 380 anggota DPRD Partai Perindo dari seluruh Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas anggota legislatif sekaligus mendorong penguatan ekonomi kerakyatan di daerah.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkyansyah, mengatakan Bimtek menjadi momentum strategis untuk memastikan seluruh anggota legislatif memiliki pemahaman yang utuh terhadap nilai-nilai perjuangan partai, sekaligus meningkatkan kompetensi dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.

"Bimbingan Teknis ini tidak hanya menjadi ruang konsolidasi, tetapi juga penguatan kapasitas. Kami ingin seluruh anggota DPRD Partai Perindo memiliki kemampuan, kapasitas, dan kepekaan dalam merespons kebutuhan masyarakat, khususnya dalam mendorong penguatan ekonomi kerakyatan Partai Perindo di berbagai daerah," kata Ferry dalam keterangannya, Sabtu (25/7/2026).

Menurut Ferry, peningkatan kualitas anggota legislatif menjadi faktor penting agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Karena itu, materi Bimtek dirancang untuk memperkuat kepemimpinan, komunikasi politik, serta kemampuan merumuskan program yang berpihak pada pelaku UMKM, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

 

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