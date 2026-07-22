Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Perindo Tekankan Setiap Rupiah APBD Harus Berdampak bagi Masyarakat Parigi Moutong

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 22 Juli 2026 |16:34 WIB
Perindo Tekankan Setiap Rupiah APBD Harus Berdampak bagi Masyarakat Parigi Moutong
Anggota DPRD Parimo dari Fraksi Perindo, Yolanda Mambu (foto: dok ist)
A
A
A

PARIGI MOUTONG - APBD tidak boleh berhenti sebagai angka dalam laporan. Setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah harus kembali kepada rakyat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik yang benar-benar dirasakan.

Pesan itu disampaikan Fraksi Partai Perindo DPRD Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah dalam pandangan akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang dibacakan anggota DPRD Parimo, Yolanda Mambu, dalam rapat paripurna DPRD Parimo, Selasa 21 Juli 2026.

"Pertanggungjawaban APBD bukan sekadar laporan mengenai angka realisasi, tetapi sebuah cerminan dari hasil sebuah kebijakan pemerintah," ujar Yolanda saat membacakan pandangan akhir Fraksi Perindo.

Fraksi Perindo pada dasarnya mengapresiasi komitmen pemerintah sebagaimana tertuang dalam jawaban Bupati atas pandangan umum seluruh fraksi DPRD Parimo, terutama terkait tata kelola pemerintahan, perencanaan pembangunan, efektivitas belanja daerah hingga upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Namun, berbagai komitmen tersebut harus diwujudkan melalui kerja nyata dan kebijakan yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Karena itu, efektivitas belanja daerah dinilai perlu terus ditingkatkan agar anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat optimal.

"Efektivitas belanja daerah harus ditingkatkan agar setiap program menghasilkan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat," kata legislator yang duduk di Komisi III DPRD Kabupaten Parigi Moutong ini.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
APBD Partai Perindo Perindo
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/22/320/3231645//partai_perindo-tWiS_large.png
Perindo Dukung Perpres Ojol Jadi Payung Penguatan UMKM Digital dan Kesejahteraan Pengemudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/21/340/3231375//air_bersih_akhirnya_mengalir_di_desa_retraen-D4rB_large.jpeg
Air Bersih Akhirnya Mengalir di Retraen, Ary Buraen Kawal Aspirasi Warga hingga Tuntas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/21/337/3231369//ferry_kurnia_rizkiyansyah-SJaQ_large.jpg
57% Generasi Produktif di Pemilu 2029, Perindo Dorong Sinergi KPU dan Partai Perkuat Pendidikan Pemilih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/20/340/3231180//partai_perindo-hBQR_large.jpg
Gunung Mas Kaya SDA, Aleg Partai Perindo Minta UMKM Lokal Jadi Penggerak Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/18/337/3230895//perindo-p9Je_large.jpg
Lewat Pendidikan Politik di Sergai, Perindo Cetak Kader Muda Berintegritas & Berkontribusi bagi Masyarakat 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/17/340/3230749//perindo-q4io_large.jpg
Rampungkan Struktur 15 DPD di Sulut, Perindo Siap Hadapi Verfak dan Kawal Program Gubernur YSK
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement