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57% Generasi Produktif di Pemilu 2029, Perindo Dorong Sinergi KPU dan Partai Perkuat Pendidikan Pemilih

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 21 Juli 2026 |13:17 WIB
57% Generasi Produktif di Pemilu 2029, Perindo Dorong Sinergi KPU dan Partai Perkuat Pendidikan Pemilih
Sekjen DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah (foto: dok ist)
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JAKARTA - Dominasi generasi produktif dalam daftar pemilih nasional menjadi pijakan penting untuk meningkatkan kualitas demokrasi menjelang Pemilu 2029. Pembaruan data pemilih dinilai perlu diikuti penguatan pendidikan pemilih secara berkelanjutan, agar partisipasi masyarakat tidak hanya tinggi secara kuantitas, tetapi juga berkualitas.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan jumlah pemilih, dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester I Tahun 2026 sebanyak 214.354.667 orang. 

Dari jumlah tersebut, generasi milenial menjadi kelompok terbesar dengan porsi 32,13%, disusul generasi Z sebesar 24,56%, sehingga secara kumulatif hampir 57% pemilih berasal dari generasi produktif.

Menanggapi data tersebut, Partai Perindo menilai pembaruan data pemilih harus menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara KPU dan partai politik dalam membangun pendidikan pemilih yang berkesinambungan.

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