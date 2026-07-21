Anggota Satgas Damai Cartenz Brigadir Fredi Gugur Diduga Dianiaya KKB di Yahukimo

JAKARTA - Satu personel polisi Brigpol Fredi Lukas Awes gugur setelah dianiaya oleh orang tak dikenal (OTK) di Yahukimo, Papua Pegunungan. Kejadian itu terjadi pada, Senin 20 Juli 2026. Korban diketahui personel Bawah Kendali Operasi (BKO) Satgas Tindak Operasi Damai Cartenz-2026.

Korban ditemukan meninggal di kawasan Kompleks Jalan Pertanian Halabok Paradiso Belakang, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, dalam kondisi meninggal dunia akibat sejumlah luka senjata tajam yang diduga dilakukan oleh Orang Tidak Dikenal (OTK) yang diduga anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Wakil Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartenz-2026, AKBP Andri Alam mengatakan bahwa setelah kejadian tersebut, tim gabungan Satgas Operasi Damai Cartenz-2026, Polres Yahukimo, dan BKO Brimob Yon B Polda Papua segera melakukan langkah-langkah kepolisian.



"Petugas langsung mengamankan tempat kejadian perkara, melakukan olah TKP, mengumpulkan barang bukti, meminta keterangan para saksi, serta melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap pelaku yang diduga melakukan penganiayaan hingga mengakibatkan korban meninggal dunia," kata Andri, Selasa (21/7/2026).

Hingga saat ini, petugas kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku dan motif di balik peristiwa tersebut.