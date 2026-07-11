Olah TKP, Satgas Identifikasi 7 Pelaku Pembakaran Pesawat AMA di Yahukimo

JAKARTA - Satgas Operasi Damai Cartenz melakukan olah TKP terhadap insiden pembakaran pesawat PT AMA Air dan pembunuhan pilot asal Amerika Serikat (AS), Nicholas F Goselin di Bandara Balinggama, Sobaham, Yahukimo. Hasil olah TKP tersebut, Satgas telah mengidentifikasi tujuh pelaku yang terlibat dalam aksi tersebut.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz Kombes Yusuf Sutejo menyebut dari hasil olah TKP diketahui pesawat Pilatus PC-6/B2-H4 Turbo Porter dengan nomor registrasi PK-RCY mengalami kerusakan akibat kebakaran sekitar 90%.

Ia menyebut bagian tengah badan pesawat menjadi titik kerusakan paling parah. Yusuf menjelaskan pada saat ditemukan, posisi pesawat juga masih mengarah ke landasan pacu (runway).

Dalam olah TKP, penyidik turut menyita sejumlah barang bukti berupa pesawat, sisa abu dan arang bekas kebakaran, serpihan bodi pesawat, dan serpihan kawat ban pesawat.

"Serta satu butir selongsong peluru kaliber 5,56 mm, serta sampel tanah di sekitar bangkai pesawat untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium Forensik," ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (11/7/2026).

Lebih lanjut, Yusuf mengatakan dari hasil penyisiran di sekitar lokasi ditemukan juga sebuah honai yang diduga digunakan sebagai markas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dengan papan bertuliskan Markas Komando Daerah Militer TPNPB Kodap VII Balinggama.

Ia menjelaskan dari lokasi itu petugas menyita barang bukti berupa satu buah noken, pakaian, sangkur, dua parang, satu senapan angin, sejumlah peralatan komunikasi dan dokumentasi, serta dokumen dan identitas keanggotaan TPNPB.

"Dalam tas itu juga ditemukan sejumlah kartu anggota TPNPB beserta dokumen lainnya yang saat ini masih dalam proses verifikasi dan pendalaman untuk mengetahui keterkaitannya dengan peristiwa ini maupun jaringan kelompok yang terlibat," jelasnya.