Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pilot Amerika Diduga Tewas dalam Pembakaran Pesawat di Bandara Ipdeheik Papua, Ini Identitasnya

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 02 Juli 2026 |13:46 WIB
Pilot Amerika Diduga Tewas dalam Pembakaran Pesawat di Bandara Ipdeheik Papua, Ini Identitasnya
Pesawat dibakar di Bandara Ipdeheik, Papua.
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan bahwa pilot asal Amerika Serikat, Nicholas F. Goselin, tewas dalam insiden pembakaran pesawat perintis di Bandara Ipdeheik, Balinggama, Yahukimo, Papua Pegunungan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Laporan awal tewasnya Nicholas diungkap oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Lukman F. Laisa, dalam keterangannya, Kamis (2/7/2026).

Lukman mengatakan penyebab pasti kematian Nicholas saat ini masih didalami oleh aparat yang berwenang.

“Laporan awal dari Kepala UPBU Kelas I Wamena menyebutkan bahwa pilot pesawat atas nama Nicholas F. Goselin dilaporkan meninggal dunia," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis.

"Dugaan penyebab kejadian tersebut masih menunggu konfirmasi lebih lanjut dari aparat berwenang," imbuhnya.

Lukman menjelaskan, dari data manifes penerbangan diketahui Nicholas yang membawa pesawat itu lahir di Connecticut, Amerika Serikat, pada 16 November 1996.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/02/337/3227768//pesawat_dibakar_di_bandara_ipdeheik_papua-gVRh_large.jpg
Pesawat Dibakar di Bandara Ipdeheik Papua, Satgas Damai Cartenz Dalami Kabar Pilot Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/02/337/3227760//pesawat_terbakar-Q02W_large.jpg
Breaking News! Pesawat Dibakar di Bandara Ipdeheik Yahukimo Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/26/337/3226637//anggota_kkb_penembak_polisi_di_intan_jaya_ditangkap-XF8g_large.jpg
Anggota KKB Penembak Polisi di Intan Jaya Ditangkap, Terancam Hukuman Mati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/22/340/3225876//pendidikan-ASrV_large.jpg
KK-KTP Hambat Pendidikan Pelajar Intan Jaya, Aljono Bagau Dorong Dukcapil 'Jemput Bola'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/21/337/3225688//pemerintah-GFHS_large.jpg
Gibran: Pembangunan Indonesia Kini Tidak Lagi Jawa Sentris!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/21/340/3225670//kkb-iBDs_large.jpg
Pentolan KKB Penembak Panser Marinir Dilumpuhkan, Begini Kronologi Lengkapnya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement