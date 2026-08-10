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Patroli di Tengah Konflik, Prajurit Habema Evakuasi Warga yang Butuh Pertolongan di Ugimba

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 10 Agustus 2026 |09:29 WIB
Patroli di Tengah Konflik, Prajurit Habema Evakuasi Warga yang Butuh Pertolongan di Ugimba
Evakuasi warga oleh Koops TNI Habema di Distrik Ugimba, Kabupaten INtan Jaya, Papua Tengah.
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JAKARTA - Prajurit Koops TNI Habema mengevakuasi seorang warga lokal yang ditemukan membutuhkan pertolongan saat melaksanakan patroli di Distrik Ugimba, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Warga tersebut dievakuasi menggunakan dua unit helikopter Bell pada Minggu (9/8/2026).

Warga tersebut ditemukan personel Koops TNI Habema saat melakukan patroli dan pemantauan wilayah. Saat ditemukan, warga berada jauh dari permukiman sehingga membutuhkan penanganan lebih lanjut.

Proses evakuasi dilakukan pada pukul 12.25 hingga 12.48 WIT dengan melibatkan 11 personel. Evakuasi dilakukan di tengah kondisi geografis Ugimba yang sulit serta dinamika keamanan di wilayah tersebut.

Kapen Koops TNI Habema, Letkol Inf M. Wirya Arthadiguna, mengatakan evakuasi tersebut merupakan bentuk pelaksanaan tugas prajurit yang juga memperhatikan kondisi masyarakat di wilayah penugasan.

"Prajurit TNI tidak hanya hadir untuk menjaga keamanan wilayah, tetapi juga memberikan perlindungan, bantuan, dan rasa aman kepada masyarakat yang membutuhkan. Keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam setiap langkah pengabdian prajurit di lapangan," ujar Wirya dalam keterangannya, Senin (10/8/2026).

Dalam kesempatan yang sama, Wirya menyampaikan bahwa kondisi keamanan di Distrik Ugimba masih menjadi perhatian. Menurutnya, terdapat aktivitas kelompok OPM Kodap VIII/Kemabu pimpinan Guspi Waker yang disebut menimbulkan keresahan masyarakat serta melakukan penyerangan terhadap aparat keamanan yang bertugas di wilayah tersebut.

Dalam kondisi tersebut, personel tetap melakukan patroli dan pemantauan wilayah untuk memastikan situasi keamanan sekaligus merespons kondisi warga yang membutuhkan pertolongan.

(Rahman Asmardika)

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Topik Artikel :
Intan Jaya papua Habema
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