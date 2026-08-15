HUT ke-81 RI Jadi Momentum Perkuat Rasa Kebangsaan di Tanah Papua

JAYAPURA – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia akan digelar secara serentak di Provinsi Papua. Peringatan tahun ini mengusung tema nasional "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur", yang menjadi semangat bersama dalam memperkuat persatuan, nasionalisme, serta gotong royong di Tanah Papua.

Wakil Gubernur Papua, Aryoko Rumaropen, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menghadirkan peringatan kemerdekaan yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Saya mengapresiasi berbagai kegiatan yang telah disiapkan, mulai dari jalan santai, car free day, pembagian Bendera Merah Putih, donor darah, pelayanan kesehatan gratis, pelayanan Samsat, layanan perbankan, layanan imigrasi, hingga pasar UMKM dan petani lokal,” kata Aryoko, Sabtu (15/8/2026).

Dia juga berharap peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat rasa kebangsaan.

“Sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui berbagai program yang langsung menyentuh kebutuhan publik,”ujarnya.

Menurutnya, kegiatan yang diselenggarakan diharapkan mampu meningkatkan semangat kebersamaan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pelibatan pelaku UMKM dan petani lokal.

“Seluruh rangkaian ini mencerminkan bahwa peringatan kemerdekaan benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujarnya.