Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo: Kemerdekaan Harus Terasa di Meja Makan hingga Ruang Kelas

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 14 Agustus 2026 |15:56 WIB
Prabowo: Kemerdekaan Harus Terasa di Meja Makan hingga Ruang Kelas
Presiden Prabowo Subianto (foto: Okezone/Arief Julianto)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan, kemerdekaan Indonesia tidak cukup hanya ditandai dengan berkibarnya bendera Merah Putih. Menurutnya, kemerdekaan harus benar-benar dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari meja makan hingga ruang kelas anak-anak.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-1 Tahun Sidang 2026-2027 dan Penyampaian RUU APBN 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/8/2026).

Prabowo mengatakan, APBN bukan sekadar dokumen keuangan negara, melainkan instrumen perjuangan untuk melindungi rakyat, memperkuat bangsa, dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan.

"APBN adalah instrumen untuk melindungi rakyat. Alat untuk memperkuat bangsa. Alat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan dalam mencapai kehidupan yang lebih baik," kata Prabowo.

Menurut Prabowo, jika dahulu para pahlawan berjuang agar bangsa Indonesia memiliki negara, kini perjuangan tersebut harus dilanjutkan dengan memastikan negara mampu memberikan peningkatan kualitas hidup bagi rakyat.

Dia menekankan, negara harus hadir untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk petani, nelayan, buruh, hingga anak-anak.

"Negara hadir ketika petani membutuhkan pupuk, membutuhkan teknologi. Negara hadir ketika nelayan membutuhkan kapal dan tempat penyimpanan hasil tangkapannya. Negara hadir ketika buruh membutuhkan perlindungan dalam bekerja dan berkarya," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/16/337/3236521//ilustrasi-1oMB_large.jpg
Catat! Ini Panduan Rute dan Titik Terbaik untuk Nonton Parade Karnaval HUT ke-81 RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/16/320/3236501//ekonomi_di_indonesia-B7LS_large.jpg
Prabowo Patok PDB 6 Persen Dinilai Terlalu Optimistis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/16/337/3236474//cadillac_habibie_hingga_mercedes_soeharto_dipamerkan_di_istana-m0sX_large.jpg
Cadillac Habibie hingga Mercedes Soeharto Dipamerkan di Istana Jelang HUT Ke-81 RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/16/320/3236454//prabowo-swv3_large.jpg
Ekonomi Berdaulat Jadi Arah Prabowo, Investasi Rp1.931 Triliun Harus Berdampak bagi Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/16/337/3236452//petani-sKIP_large.jpg
Prabowo Undang Petani hingga Buruh Pabrik Ikuti Upacara HUT Ke-81 RI di Istana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/16/337/3236446//prabowo-p2I8_large.jpeg
Prabowo Kirim 50 Ribu Paket Sembako untuk Korban Gempa NTT
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement