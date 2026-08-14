Prabowo: Kemerdekaan Harus Terasa di Meja Makan hingga Ruang Kelas

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan, kemerdekaan Indonesia tidak cukup hanya ditandai dengan berkibarnya bendera Merah Putih. Menurutnya, kemerdekaan harus benar-benar dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari meja makan hingga ruang kelas anak-anak.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-1 Tahun Sidang 2026-2027 dan Penyampaian RUU APBN 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/8/2026).

Prabowo mengatakan, APBN bukan sekadar dokumen keuangan negara, melainkan instrumen perjuangan untuk melindungi rakyat, memperkuat bangsa, dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan.

"APBN adalah instrumen untuk melindungi rakyat. Alat untuk memperkuat bangsa. Alat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan dalam mencapai kehidupan yang lebih baik," kata Prabowo.

Menurut Prabowo, jika dahulu para pahlawan berjuang agar bangsa Indonesia memiliki negara, kini perjuangan tersebut harus dilanjutkan dengan memastikan negara mampu memberikan peningkatan kualitas hidup bagi rakyat.

Dia menekankan, negara harus hadir untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk petani, nelayan, buruh, hingga anak-anak.

"Negara hadir ketika petani membutuhkan pupuk, membutuhkan teknologi. Negara hadir ketika nelayan membutuhkan kapal dan tempat penyimpanan hasil tangkapannya. Negara hadir ketika buruh membutuhkan perlindungan dalam bekerja dan berkarya," ujarnya.