Tiba di DPR Hadiri Sidang Tahunan, Prabowo Didampingi Ketua MPR dan DPD

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto tiba di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026), untuk menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI 2026.

Prabowo tampil mengenakan setelan jas saat tiba di Kompleks Parlemen. Kedatangan Presiden disambut dan didampingi Ketua MPR RI Ahmad Muzani serta Ketua DPD RI Sultan Najamudin.

Prabowo kemudian berjalan memasuki Gedung Nusantara untuk mengikuti rangkaian sidang tahunan. Kehadiran Presiden menjadi salah satu agenda utama dalam forum kenegaraan yang digelar dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Dalam sidang tersebut, Prabowo dijadwalkan menyampaikan pidato terkait laporan kinerja lembaga-lembaga negara sekaligus Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia.

Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI 2026 dijadwalkan berlangsung mulai pukul 08.30 WIB hingga 10.48 WIB.

Selain pidato kenegaraan, rangkaian agenda hari ini juga akan dilanjutkan dengan Rapat Paripurna DPR RI terkait Rancangan APBN Tahun Anggaran 2027 pada siang hari.



(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.