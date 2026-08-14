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Jelang Sidang Tahunan, Anggota Dewan Bak Model Catwalk di Kompleks Parlemen

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 14 Agustus 2026 |08:01 WIB
Jelang Sidang Tahunan, Anggota Dewan Bak Model Catwalk di Kompleks Parlemen
Anggota Dewan Bak Model Catwalk di Kompleks Parlemen (foto: Okezone)
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JAKARTA - Pemandangan tak biasa terlihat menjelang pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI, dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Sejumlah anggota dewan tampak berjalan menuju ruang sidang layaknya model yang tengah melakukan catwalk. Mereka melewati koridor yang telah dipasangi barikade memanjang hingga area penghubung Ruang Nusantara II.

Barikade tersebut membentuk jalur khusus bagi anggota dewan dan tamu undangan menuju ruang sidang. Situasi ini terlihat berbeda dibandingkan pelaksanaan sidang tahunan pada tahun-tahun sebelumnya.

Momen tersebut turut menjadi perhatian awak media yang berada di lokasi. Para anggota DPR RI dan DPD RI terlihat berjalan melewati jalur yang telah disiapkan sebelum memasuki ruang persidangan.

 

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