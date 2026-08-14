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Jelang Pidato Kenegaraan Prabowo, Jokowi hingga Boediono Tiba di Gedung DPR

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 14 Agustus 2026 |07:53 WIB
Jelang Pidato Kenegaraan Prabowo, Jokowi hingga Boediono Tiba di Gedung DPR
Jokowi Hadiri Sidang Tahunan MPR (foto: tangkapan layar)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangkaian HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/8/2026). Sejumlah pejabat dan tokoh negara pun mulai berdatangan ke Kompleks Parlemen.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menjadi salah satu tokoh yang hadir lebih awal. Jokowi terlihat mengenakan setelan jas saat tiba di Kompleks Parlemen.

Kehadiran Jokowi disambut langsung Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah. Tak berselang lama, Wakil Presiden ke-11 RI Boediono juga tiba di Kompleks Parlemen.

Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI 2026 dijadwalkan berlangsung mulai pukul 08.30 WIB hingga 10.48 WIB.

Acara akan dimulai dengan pidato pengantar oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani dalam rangka Sidang Tahunan MPR RI. Sementara itu, Ketua DPD RI Sultan Najamudin akan menyampaikan pidato pengantar Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI.

Selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Sebelum pidato Presiden, akan ditayangkan video capaian Pemerintah Republik Indonesia.

 

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