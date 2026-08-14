Sidang Tahunan MPR RI, Polisi Terapkan Pengalihan Arus Lalu Lintas Situasional

JAKARTA - Polda Metro Jaya menerapkan pengalihan arus lalu lintas secara situasional di sekitar Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Rekayasa lalu lintas tersebut dilakukan menyusul agenda Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto.

Pengalihan arus lalu lintas tersebut diberlakukan karena kawasan Kompleks Parlemen diprediksi mengalami kepadatan. Rekayasa lalu lintas secara situasional mulai diterapkan sejak pukul 08.00 WIB.

"Diperkirakan lalu lintas di sekitar Gedung DPR/MPR RI diprediksi padat. Pengalihan arus lalu lintas bersifat situasional," tulis akun Instagram resmi Polda Metro Jaya, @poldametrojaya, Jumat (14/8/2026).

Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat yang hendak melintas di sekitar Kompleks Parlemen untuk menggunakan rute alternatif dan mengatur waktu perjalanan guna menghindari kepadatan.