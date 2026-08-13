Jelang Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo, PPHN Didesak Dihidupkan Lagi

JAKARTA - Penghidupan kembali Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) didesak sebagai konsensus nasional jangka panjang menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, dan pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Bersama DPR RI-DPD RI 2026.

Desakan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI), Abdy Yuhana saat membacakan pernyataan sikap kebangsaan bertajuk "Ambeg Paramarta" di Kantor DPP PA GMNI, Jalan Cikini Raya Nomor 69, Jakarta Pusat, Kamis (13/8/2026).

Abdy mengatakan, negara tidak boleh terjebak dalam pemaksaan produk hukum jangka pendek yang tidak partisipatif demi menjaga kesinambungan arah pembangunan nasional dalam jangka panjang.

Menurutnya, kehadiran PPHN sangat krusial sebagai pedoman konstitusional yang disusun melalui konsensus nasional secara demokratis dan melibatkan seluruh komponen bangsa.

"Pembangunan nasional jangka panjang memerlukan haluan yang mantap agar agenda strategis bangsa tidak berubah-ubah secara fundamental setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan nasional. PPHN sebagai konsensus nasional melalui mekanisme yang konstitusional, demokratis, dan partisipatif," ujar Abdy.