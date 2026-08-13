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Ketua DPD: Tak Ada Lagi Lagu-lagu yang Buat Anggota Dewan Berjoget di Sidang Tahunan!

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 13 Agustus 2026 |17:48 WIB
Ketua DPD: Tak Ada Lagi Lagu-lagu yang Buat Anggota Dewan Berjoget di Sidang Tahunan!
Ketua DPD RI, Sultan B. Najamuddin/Okezone
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JAKARTA- Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B. Najamuddin memastikan dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR-DPD Tahun 2026 ini, tidak akan ada lagi lagu-lagu yang dapat memicu aksi joget-joget anggota dewan sebagaimana yang terjadi pada sidang tahun 2025 lalu.

Demikian diutarakan Sultan usai meninjau prosesi gladi bersih sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR-DPD yang digelar di ruang sidang paripurna Gedung Kura-Kura, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/8/2026).

"Memang sidang bersama ini juga kita sudah batasi, tidak akan ada lagi nanti hal-hal seperti lagu-lagu yang akan memancing suasana menjadi seperti ada hiburan seperti itu ya," kata Sultan.

Oleh karena itu, ia berharap sidang tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD Tahun ini betul-betul berjalan dengan khidmat, tertib, aman dan lancar. Mengingat, ini menjadi bagian dari HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Dia juga tak menampik jika ada penyesuaian atau pemilihan lagu-lagu yang akan mengisi bagian hiburan dari rangkaian sidang tersebut.

Lagu-lagu yang akan dipilih nantinya akan berfokus ke lagu yang terdapat unsur nasionalisme nya.

 

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