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Jokowi Pastikan Hadiri Upacara HUT Ke-81 RI di Istana dan Sidang Tahunan MPR

Ary Wahyu Wibowo , Jurnalis-Rabu, 12 Agustus 2026 |17:16 WIB
Jokowi Pastikan Hadiri Upacara HUT Ke-81 RI di Istana dan Sidang Tahunan MPR
Jokowi (foto: Okezone)
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SOLO - Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan akan hadir dalam Upacara HUT Kemerdekaan RI ke-81 di Istana Negara. Jokowi juga akan menghadiri Sidang Tahunan MPR pada 14 Agustus 2026.

"Insya Allah hadir," kata Jokowi di kediamannya, Jalan Kutai Utara Nomor 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Rabu (12/8/2026).

Jokowi mengungkapkan, dirinya telah menerima undangan untuk menghadiri upacara HUT RI pada 17 Agustus 2026 di Istana Negara. Jokowi juga berencana memenuhi undangan untuk menghadiri Sidang Tahunan MPR.

Disinggung mengenai baju yang akan dikenakan saat upacara, Jokowi enggan membeberkannya. Dia menyebut, baju untuk upacara disiapkan oleh istrinya, Iriana Jokowi.

"Bu Jokowi yang menyiapkan, tanya Bu Jokowi," ucapnya.

(Awaludin)

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