Begini Suasana Gladi Kotor Jelang Sidang Tahunan MPR RI

JAKARTA - Menjelang pelaksanaan Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI pada 14 Agustus 2026, Kesetjenan tiga lembaga terus mematangkan persiapan dengan menggelar gladi kotor, pada Rabu (12/8/2026).

Berdasarkan pantauan di lokasi, sejumlah staf Kesetjenan MPR, DPR, dan DPD terlihat fokus menjalankan simulasi jalannya persidangan. Prosesi dimulai dengan simulasi kedatangan Presiden dan Wakil Presiden.

Di lobi utama Gedung Nusantara, sejumlah dekorasi bunga terlihat menghiasi area tersebut. Selain itu, telah disiapkan pula area yang nantinya digunakan untuk foto bersama Presiden, Wakil Presiden, Ketua MPR, Ketua DPR, dan Ketua DPD RI.

Karpet yang akan digunakan dalam sidang tahunan juga masih tertutup rapat menggunakan terpal berwarna biru.

Memasuki ruang sidang, sejumlah persiapan dari para pengisi acara juga telah dilakukan. Kursi-kursi anggota dewan hingga tamu undangan telah disiapkan.