Kawal Program Presiden, Polres Bogor Sulap Limbah Hasil Produksi Jadi Pangan Organik

JAKARTA – Polri terus mengawal program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto di bidang kedaulatan pangan nasional. Salah satunya dengan membuat terobosan konversi limbah hasil produksi pangan organik.

Inovasi ini menjadi terobosan ekologis yang menjadi bukti konkret bahwa institusi kepolisian di tingkat daerah mampu bertindak sebagai accelerator atau motor penggerak pembangunan.

‘’Bahkan menciptakan rantai pasok pakan yang efisien, mandiri, dan berwawasan lingkungan,’’ ujar Kapolres Bogor, AKBP Wikha Ardilestanto, saat Awarding Day Apresiasi Kreasi Polri di Gedung The Tribrata, Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Selasa (11/8/2026) malam.

Dikatakan Wikha, Polres Bogor dinobatkan sebagai Juara 2 Lomba Ketahanan Pangan Polri Kategori Inovasi Tingkat Polres Kluster I.

Pihaknya mendedikasikan penghargaan ini kepada seluruh personel Polres Bogor dan kelompok masyarakat yang terus konsisten bergotong-royong menjaga ketahanan pangan daerah.