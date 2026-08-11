Polisi Pastikan Tidak Ada Bunker di Sekolah Jaksel TKP Ratusan Senjata

Penemuan senjata di Sekolah Harapan Ibu, Jakarta Selatan (Foto: Ist/Okezone)

JAKARTA - Polisi memastikan ruangan penyimpanan senjata di sebuah yayasan sekolah Harapan Ibu di Pondok Pinang, Jakarta Selatan, bukan bunker. Ruangan tersebut merupakan basement biasa yang memiliki akses terhubung dengan ruangan lain di kompleks yayasan.

Kepala Unit Kriminal Umum Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Selatan, Ipda Alpino de Tech, mengungkapkan, ruangan tersebut telah diperiksa secara menyeluruh bersama tim Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Mabes Polri.

“Itu bukan bunker, sebetulnya itu basement yang terconnecting dengan ruangan. Jadi basement ada tangganya terconnecting dengan ruangan, itu juga sudah dicek,” kata Alpino, Selasa (11/8/2026).

Pemeriksaan dilakukan pada Senin, 10 Agustus 2026. Polisi bersama Puslabfor menyisir tiga ruangan yang berada di kompleks yayasan, termasuk ruangan yang sebelumnya ramai disebut bunker.

Tiga ruangan tersebut yakni bekas ruangan Ketua Pengurus Yayasan, ruangan Sekretaris, dan ruangan Sarana Prasarana Yayasan. Hasil pemeriksaan di basement tersebut tidak menemukan senjata ataupun benda berbahaya baru.