Polisi Pastikan Tak Ada Senjata Api di Sekolah Harapan Ibu

Polisi Pastikan Tak Ada Senjata Api di Sekolah Harapan Ibu

JAKARTA - Polda Metro Jaya memastikan bahwa ratusan benda menyerupai senjata yang ditemukan di salah satu ruangan di ruangan yayasan Sekolah Harapan Ibu di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan bukan senjata api.

“Kami harus luruskan supaya ini juga tidak menjadi satu kegaduhan di tengah-tengah masyarakat, bahwa 995 benda berbentuk senjata tersebut kami pastikan itu bahwa itu bukan senjata api,” kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin kepada wartawan, Senin (10/8/2026).

Saat ini, lanjut Iman, pihaknya sedang melakukan penyelidikan terhadap kepemilikan ratusan benda berbentuk senjata yang ditemukan dalam ruang kerja mantan Ketua Yayasan Indra Wargadalem (IWD).

“Kami sedang melakukan penyelidikan terhadap kepemilikan dari barang-barang tersebut,” ujar dia.

Sebelumnya, polisi menyebut, pemilik ratusan senjata tersebut yakni pria DS yang merupakan direktur di PT Lokta Karya Perbakin.