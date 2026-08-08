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Polisi Ungkap Pemilik Senpi Franchi SPAS-15 di Sekolah Swasta Jaksel, Ini Sosoknya!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 08 Agustus 2026 |09:05 WIB
Polisi Ungkap Pemilik Senpi Franchi SPAS-15 di Sekolah Swasta Jaksel, Ini Sosoknya!
Penemuan Ratusan Senpi di Sekolah Jaksel (foto: dok ist)
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JAKARTA - Polisi mengungkap sosok pria berinisial DS sebagai pemilik satu pucuk senjata api (senpi) jenis Franchi SPAS-15 kaliber 12 gauge, yang ditemukan di yayasan sekolah swasta di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Polisi menyebut DS merupakan direktur PT Lokta Karya Perbakin (LKP), perusahaan yang bergerak di bidang impor senjata angin dan airsoft gun.

“Jadi kalau dilihat penelusuran dari identitas ini yang bersangkutan merupakan direktur ya, terhadap suatu perusahaan PT LKP. LKP ini terkait tentang impor senjata angin ataupun senjata airsoft gun,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, dikutip Sabtu (8/8/2026).

Budi belum memerinci identitas DS. Namun, berdasarkan hasil penelusuran, DS diketahui telah meninggal dunia pada 2020.

“Dari hasil pendalaman Direktorat Intelkam Subdit Wasendak menemukan bahwa Saudara DS sudah meninggal dunia tahun 2020. Sehingga senjata ini diamankan untuk penelusuran lebih lanjut,” ujarnya.

 

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