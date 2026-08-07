Akun X TMC Diduga Diretas, Polda Metro Fokus Pemulihan

JAKARTA - Akun resmi X TMC Polda Metro Jaya diduga mengalami peretasan. Peretasan akun yang dikelola Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya itu diduga terjadi sejak Kamis (6/8/2026).

"Nah, kita ketahui itu pada hari Kamis ya, 6 Agustus 2026," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto kepada wartawan, Jumat (7/8/2026).

Ia menjelaskan, Direktorat Siber Polda Metro Jaya tengah melakukan analisis guna menelusuri ada tidaknya konten yang hilang. Selain itu, turut dilakukan koordinasi dengan pihak X terkait guna mempercepat proses pemulihan akun tersebut.

"Dan pihak dari TMC admin, maupun dari Direktorat Siber sudah berkoordinasi dengan pihak platform," ujarnya.

Budi melanjutkan, penanganan saat ini berfokus pada pemulihan akun yang dimaksud. Sebab, kata dia, selama ini akun itu digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait lalu lintas.