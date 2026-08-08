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Bos Konter HP Dibunuh Perampok, Jasadnya Disimpan dalam Bagasi Honda Jazz

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Sabtu, 08 Agustus 2026 |02:00 WIB
Bos Konter HP Dibunuh Perampok, Jasadnya Disimpan dalam Bagasi Honda Jazz
Bos Konter HP Dibunuh Perampok, Jasadnya Disimpan dalam Bagasi Honda Jazz
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GROBOGAN - Seorang pria diitemukan tewas mengenaskan di dalam bagasi mobil Honda Jazz di Desa Trisari, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Korban bernama Candra Wicaksana (25), pemilik konter handphone di Ambarawa yang sempat dilaporkan hilang setelah peristiwa perampokan.

Kasus penemuan mayat ini kini resmi dilimpahkan penanganannya dari Polres Grobogan ke Polres Semarang.

"Identitas korban sudah dipastikan atas nama Candra Wicaksana, pemilik konter HP di kawasan Ambarawa. Kasusnya saat ini kami limpahkan ke Polres Semarang untuk penanganan lebih lanjut sesuai lokasi kejadian utama," ujar Wakapolres Grobogan, Kompol Muhammad Fadhlan, Jumat (7/8/2026).

Hasil olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) serta identifikasi bersama antara Polres Grobogan dan Polres Semarang mengonfirmasi adanya keterkaitan antara temuan mayat di dalam bagasi mobil dengan aksi perampokan konter HP di Ambarawa.

Hasil pemeriksaan awal, korban diduga sudah tewas beberapa jam sebelum jasadnya dibuang di area pekarangan warga di Grobogan. Saat ditemukan, kondisi korban pembunuhan sangat mengenaskan.

Selain tangan dalam posisi terikat dan mulut dilakban, korban mengalami luka parah di bagian kepala. Saat ditemukan di dalam bagasi, kepala korban dalam kondisi berlumuran darah dan terbungkus kantong plastik kresek berwarna hitam.

 

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