Pengakuan Mengejutkan Saepul Pelaku Mutilasi Depok: Murka Digerayangi Korban di Kontrakan

JAKARTA - Saepul alias Saepullah (26), tersangka pembunuhan disertai mutilasi terhadap korban Kunaefi (51) di kawasan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) memberikan pengakuan mengejutkan kepada polisi.

Berdasarkan pemeriksaan, Saepul yang bekerja sebagai pedagang pisang cokelat (piscok) di kawasan Stasiun Pondok Cina (Pocin) itu mengaku nekat menghabisi nyawa korban setelah keduanya terlibat cekcok di sebuah kontrakan di wilayah Cipayung.

Awalnya, pelaku hanya mengundang korban datang ke kontrakannya untuk menemaninya berbincang. Namun, situasi berubah hingga berujung aksi kekerasan.

"Karena tadinya kan dia main ke rumah, terus saya cuma butuh teman buat ngobrol aja. Karena emang teman kontrakanku enggak ada juga, karena dia sudah terakhir ngontrak di situ, enggak lanjut," kata Saepul dikutip Kamis (6/8/2026).

Menurutnya, keributan bermula ketika korban diduga melakukan tindakan yang tidak diinginkannya. Saepul mengklaim sempat dipegang-pegang badannya oleh korban.