Polisi Dalami Motif Mutilasi Pria Dalam Freezer di Bekasi

JAKARTA - Polisi menangkap dua pelaku kasus dugaan pembunuhan disertai mutilasi di wilayah Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Saat ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya tengah mendalami motif pembunuhan tersebut.

"Subdit Jatanras telah mengamankan dua orang pelaku dalam perkara ini. Saat ini, penyidik masih melakukan pemeriksaan secara intensif untuk mendalami motif, konstruksi peristiwa, serta peran masing-masing pihak," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto, Senin (30/3/2026).

Saat ini, penyidik masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap kedua pelaku untuk mengurai secara utuh rangkaian peristiwa. Penanganan kasus ini dilakukan dengan mengedepankan scientific crime investigation.

Ia memastikan, setiap tahapan penyidikan dilakukan secara hati-hati, objektif, dan berbasis alat bukti agar perkara bisa dibuka secara utuh. Dua pelaku yang diamankan masing-masing berinisial DS alias A dan S. Keduanya ditangkap pada Minggu, 29 Maret 2026 pukul 09.30 WIB di Desa Sindang Panji, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka.

Penyidik juga masih terus menelusuri keterlibatan masing-masing pelaku, termasuk peran saat kejadian, rangkaian tindak pidana, hingga dugaan upaya menghilangkan jejak setelah peristiwa itu terjadi. Polisi fokus pada pemenuhan alat bukti.