Jejak Darah Wanita Cantik Korban Mutilasi di Padang Pariaman Dikirim ke RS Bhayangkara

PADANG PARIAMAN - Polres Padang Pariaman masih mendalami kasus mutilasi sadis seorang Wanita muda yang dilakukan Satria Juanda alias Wanda alias Koyek (25). Peristiwa tersebut menghebohkan warga Sumatera Barat.

Pelaku diduga melakukan mutilasi terhadap Septia Adinda (25), serta terlibat dalam pembunuhan dua korban lainnya Siska Oktavia Rusdi (23) dan Adek Gustiana (24) yang jasadnya ditemukan di dalam sumur tua di wilayah Korong Sikabu, Kecamatan Lubuk Alung, Padang Pariaman.

Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisol Amir mengatakan, sebagai bagian dari upaya pembuktian, tim penyidik telah mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk jejak darah yang ditemukan di lokasi kejadian, tepatnya di kantor pabrik batako tempat tersangka bekerja.

"Sampel darah tersebut telah dikirim ke Rumah Sakit Bhayangkara Padang untuk pemeriksaan forensik lebih lanjut," ujar Ahmad Faisol, Senin (23/6/2025).

Selain itu, penyidik juga terus memeriksa sejumlah saksi guna menggali informasi tambahan. Penyelidikan tidak berhenti pada penetapan tersangka semata.

"Kami masih melakukan pendalaman terhadap saksi-saksi serta menggali kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung," tegasnya.