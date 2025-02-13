Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Kepala Diduga Korban Mutilasi di Jombang Ditemukan 5 Kilometer dari TKP

Mukhtar Bagus , Jurnalis-Kamis, 13 Februari 2025 |04:02 WIB
Kepala Diduga Korban Mutilasi di Jombang Ditemukan 5 Kilometer dari TKP
Ilustrasi (Foto: Ist)
A
A
A

JOMBANG - Potongan kepala manusia diduga korban mutilasi ditemukan warga di dasar sungai yang mengering di Desa Pesantren, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Rabu (12/2/2025) sore. Setelah olah tempat kejadian perkara (TKP) para Rabu malam, potongan kepala manusia tersebut dievakuasi dan dibawa ke kamar jenazah RSUD Jombang.

Beredar dugaan, potongan kepala ini adalah milik jenazah yang ditemukan di Desa Dukuharum, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang. Jarak antara TKP penemuan tubuh dan lokasi penemuan kepala cukup jauh sekitar 5 kilometer.

Namun sayangnya, kondisi potongan kepala itu sudah rusak dan membusuk sehingga sulit dikenali. Bahkan, rambutnya juga sudah terlepas.


 
Saat dikonfirmasi mengenai hal ini, Kasat Reskrim Polres Jombang AKBP Margono Suhendra membenarkan adanya potongan kepala manusia di Desa Pesantren, Kecamatan Tembelang, Jombang.

Namun, Margono mengaku belum dapat memastikan apakah potongan kepala itu milik jenazah yang ditemukan di Desa Dukuharum, Kecamatan Megaluh tadi siang.

Untuk memastikannya, menurut Margono, petugas perlu menunggu hasil autopsi oleh Tim Dokter Forensik terhadap jenazah dan potongan kepala korban.
 

(Arief Setyadi )

      
