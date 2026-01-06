Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

BNPB: Tanggap Darurat Ditetapkan di Sitaro Pascabanjir Bandang

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 06 Januari 2026 |18:50 WIB
BNPB: Tanggap Darurat Ditetapkan di Sitaro Pascabanjir Bandang
Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro telah menetapkan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi usai banjir bandang melanda wilayah tersebut.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan status tanggap darurat berlaku selama 14 hari, terhitung mulai 5 hingga 18 Januari 2026.

"Pemerintah daerah telah menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro selama 14 hari, terhitung mulai 5 Januari hingga 18 Januari 2026, sesuai dengan Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 1 Tahun 2026," kata pria yang akrab disapa Aam, Selasa (6/1/2026).

Aam menuturkan, kondisi di lapangan saat ini masih dalam penanganan intensif dengan prioritas pada pencarian korban hilang serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.

Hingga Selasa (6/1/2026), jumlah korban meninggal dunia akibat banjir bandang tersebut tercatat sebanyak 16 orang. Sementara itu, tiga orang masih dinyatakan hilang dan dalam proses pencarian.

“Selain korban meninggal, hingga Selasa (6/1) pukul 14.00 WIB, tiga orang masih dinyatakan hilang dan masih dalam proses pencarian, sementara ratusan warga terdampak harus mengungsi ke tempat yang lebih aman,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193884//prabowo-TQRr_large.jpg
Penanganan Bencana Sumatera, Prabowo: Negara Kita Sesungguhnya Memiliki Kekuatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193881//banjir-073z_large.jpg
Korban Tewas Banjir Bandang Sitaro Sulut Bertambah Jadi 16 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/340/3193811//banjir_bandang-8ixM_large.jpg
Korban Banjir Sitaro Sulut Bertambah: 11 Orang Tewas, 5 Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/340/3193732//polri-vQm5_large.jpg
Polri Buatkan Flying Fox untuk Trauma Healing Anak Korban Bencana di Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/340/3193696//banjir_bandang-VNcu_large.jpg
Banjir Bandang Terjang Sitaro Sulut, 9 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/337/3193559//banjir_di_kalsel-HaQC_large.jpg
Banjir di Kalsel, Korban Meninggal Dapat Santunan Rp15 Juta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement