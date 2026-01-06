Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Korban Tewas Banjir Bandang Sitaro Sulut Bertambah Jadi 16 Orang

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 06 Januari 2026 |16:37 WIB
JAKARTA – Korban meninggal dunia dalam peristiwa bencana banjir bandang yang menerjang Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara, bertambah. Per hari ini, jumlah korban meninggal dunia mencapai 16 orang.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Abdul Muhari, menuturkan saat ini tiga orang masih dinyatakan hilang dan dalam proses pencarian.

“Selain korban meninggal, hingga Selasa (6/1) pukul 14.00 WIB, tiga orang masih dinyatakan hilang dan dalam proses pencarian, sementara ratusan warga terdampak harus mengungsi ke tempat yang lebih aman,” kata pria yang kerap disapa Aam, Selasa (6/1/2026).

Aam melanjutkan, berdasarkan data sementara, lima korban meninggal dunia telah diidentifikasi. Selain itu, 22 orang mengalami luka dan dirujuk ke puskesmas setempat, serta dua orang dirujuk ke rumah sakit di Manado untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan.

“Jumlah pengungsi sementara tercatat sekitar 682 jiwa, dan angka tersebut masih terus diperbarui,” ujarnya.

Telusuri berita news lainnya
