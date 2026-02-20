Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Banjir Rendam Daan Mogot Jakbar, Ketinggian Air 20-30 Cm

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 20 Februari 2026 |08:43 WIB
Banjir Rendam Daan Mogot Jakbar, Ketinggian Air 20-30 Cm
Banjir di Daan Mogot, Jakarta Barat (Foto: TMC Polda Metro Jaya/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Hujan deras mengguyur wilayah Jakarta dan sekitarnya sejak dini hari, Jumat (20/2/2026). Akibatnya, sejumlah ruas jalan tergenang air, termasuk di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, dengan ketinggian mencapai 20–30 cm.

“07.19 genangan air sekitar 20 s/d 30 cm di depan Gudang Aqua Km 13 Jl. Daan Mogot Jakbar arah Cengkareng,” tulis TMC Polda Metro Jaya melalui akun X resminya.

Disampaikan bahwa lajur kanan hingga lajur Transjakarta masih dapat dilintasi kendaraan. Meski pengendara diminta tetap berhati-hati karena hujan masih turun.

“Lajur kanan dan lajur Transjakarta bisa dilintasi, cuaca masih hujan, agar pengendara tetap berhati-hati bila melintas,” tulisnya.

Selain itu, genangan air juga dilaporkan terjadi di kawasan Pancoran yang mengarah ke Tebet, Jakarta Selatan. “08.03 genangan air sekitar 20 cm di sekitar lampu merah Pancoran Jaksel arah Tebet,” ungkapnya.

Saat ini, kawasan tersebut masih dapat dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat. Namun, pengendara tetap diimbau meningkatkan kewaspadaan.

“Masih bisa dilintasi roda dua dan roda empat, cuaca masih hujan, agar pengendara tetap berhati-hati bila melintas,” ujarnya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Topik Artikel :
Hujan Banjir Jakarta banjir
Telusuri berita news lainnya
