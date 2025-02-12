Penemuan Mayat Laki-Laki Tanpa Kepala Bikin Geger Warga Jombang, Diduga Korban Mutilasi

JOMBANG - Warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dihebohkan dengan ditemukannya sesosok mayat tanpa kepala. Diduga, mayat yang berjenis kelamin laki-laki itu merupakan korban mutilasi.

Peristiwa penemuan mayat tanpa kepala tersebut terjadi di saluran air tengah persawahan Desa Dukuharum, Kecamatan Megaluh, Jombang, Jawa Timur, Rabu (12/2/2025) siang.

Posisi Mayat Tertelungkup ke Air

Warga setempat tak ada yang mengenalinya karena saat ditemukan kondisi korban sudah rusak dan tidak ditemukan satupun kartu identitas di tubuhnya.

Untuk mengungkap identitas dan penyebab kematian korban, jasad langsung dievakuasi oleh petugas dan dibawa ke rsud jombang untuk diaotopsi.

"Korban ditemukan pertama kali oleh warga saat hendak beraktifitas di sawah," ujar Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan.

Polisi kini masih memburu pelaku pembunuhan yang diduga membunuh korban dengan memutilasi.

(Angkasa Yudhistira)