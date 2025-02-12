Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Penemuan Mayat Laki-Laki Tanpa Kepala Bikin Geger Warga Jombang, Diduga Korban Mutilasi

Mukhtar Bagus , Jurnalis-Rabu, 12 Februari 2025 |16:30 WIB
Penemuan Mayat Laki-Laki Tanpa Kepala Bikin Geger Warga Jombang, Diduga Korban Mutilasi
Penemuan mayat laki laki tanpa kepala bikin geger warga Jombang (Foto: iNews)
A
A
A

JOMBANG - Warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dihebohkan dengan ditemukannya sesosok mayat tanpa kepala. Diduga, mayat yang berjenis kelamin laki-laki itu merupakan korban mutilasi.

Peristiwa penemuan mayat tanpa kepala tersebut terjadi di saluran air tengah persawahan Desa Dukuharum, Kecamatan Megaluh, Jombang, Jawa Timur, Rabu (12/2/2025) siang.

Posisi Mayat Tertelungkup ke Air

Warga setempat tak ada yang mengenalinya karena saat ditemukan kondisi korban sudah rusak dan tidak ditemukan satupun kartu identitas di tubuhnya.

Untuk mengungkap identitas dan penyebab kematian korban, jasad langsung dievakuasi oleh petugas dan dibawa ke rsud jombang untuk diaotopsi.

"Korban ditemukan pertama kali oleh warga saat hendak beraktifitas di sawah," ujar Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan.

Polisi kini masih memburu pelaku pembunuhan yang diduga membunuh korban dengan memutilasi.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184206//mayat_tersangkut_di_sungai_ciliwung-jx3i_large.jpg
Geger! Warga Cililitan Temukan Mayat Pria Tersangkut di Sungai Ciliwung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/338/3182864//ilustrasi-saVv_large.jpg
Ini Identitas Mayat Pria yang Ditemukan di Pinggir Tol Jagorawi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179651//wanita_tewas_usai_pulang_dari_kelab_malam-G5iv_large.jpg
Pulang dari Kelab Malam, Wanita Ini Tewas di Depan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178360//mayat_bayi_di_bekasi-Fbek_large.jpg
Tragis! Mayat Bayi Ditemukan Tergantung di Portal Jalan Pekayon Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/338/3176273//mayat_lansia_di_depok-oSrV_large.jpg
Geger! Pria Lansia Ditemukan Tewas di Pasar Musi Sukmajaya Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/338/3176151//mayat-8nXl_large.jpg
Polisi Pastikan Terapis Wanita Tewas di Jaksel Tidak Hamil
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement