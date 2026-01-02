Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Puslabfor Ambil Sampel Cairan di Rumah Sekeluarga Tewas di Tanjung Priok

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 02 Januari 2026 |18:22 WIB
Puslabfor Ambil Sampel Cairan di Rumah Sekeluarga Tewas di Tanjung Priok
Puslabfor Selidiki Rumah Kontrakan Tempat Sekeluarga Tewas (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di rumah satu keluarga yang ditemukan tewas di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dari lokasi tersebut, tim Labfor mengambil sejumlah sampel, salah satunya berupa cairan dalam botol air mineral.

Berdasarkan pantauan di lokasi, petugas terlihat membawa beberapa bungkusan berwarna cokelat. Setelah dibuka, bungkusan tersebut berisi botol air mineral yang kemudian diamankan sebagai barang bukti.

"Teman-teman dari Mabes Polri, yakni Puslabfor, sudah datang untuk melakukan pengambilan sampel terhadap benda-benda yang ada di TKP yang sekiranya diperlukan untuk dilakukan pengecekan lebih lanjut," ujar Kanit Resmob Polres Metro Jakarta Utara, Iptu Seno Adji Pradana, kepada wartawan, Jumat (2/1/2026).

Meski demikian, Seno belum dapat menjelaskan lebih rinci terkait hasil olah TKP tersebut. Ia menyebutkan bahwa seluruh sampel yang diamankan akan diperiksa lebih lanjut oleh tim Laboratorium Forensik.

“Untuk pastinya akan dirinci oleh teman-teman Labfor. Nanti kami akan koordinasi lebih lanjut,” katanya.

 

