Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Motif Pembunuhan di TPU Bekasi Diduga Gegara Utang Piutang

Rohman Wibowo , Jurnalis-Rabu, 14 Januari 2026 |13:09 WIB
Motif Pembunuhan di TPU Bekasi Diduga Gegara Utang Piutang
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto (foto; Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi di kawasan TPU Komplek Jakasampurna, Bekasi Barat. Dua orang yang diduga sebagai pelaku berhasil diamankan pada Selasa 13 Januari 2026.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, menuturkan bahwa peristiwa pembunuhan itu terjadi pada Minggu 11 Januari 2026. Korban dalam kejadian ini adalah seorang pria berinisial MDT.

“Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah berhasil mengungkap dugaan tindak pidana pembunuhan yang terjadi di wilayah Bekasi Barat dan mengamankan dua orang terduga pelaku,” ujar Budi kepada wartawan, Rabu (14/1/2026).

Dua pelaku yang diamankan masing-masing berinisial JP dan G. Keduanya diketahui berperan langsung sebagai pelaksana dalam aksi pembunuhan tersebut.

Motif dugaan pembunuhan ini adalah dendam yang berkaitan dengan persoalan utang-piutang antara korban dan para pelaku.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/338/3195249//penemuan_mayat-Mc4E_large.jpg
Dua Pembunuh Jasad di TPU Bekasi Ternyata Teman Lama Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/338/3195244//pelaku_pembunuhan_di_bekasi-DOl3_large.jpg
Mayat Pria di TPU Bekasi Ternyata Dibunuh Dua Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/338/3195191//penangkapan-FpMA_large.jpg
Kasus Mayat Pria di TPU Bekasi, Polisi Tangkap Terduga Pelaku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/338/3195176//mayat_di_bekasi-T8wj_large.jpg
Polisi Temukan Bekas Jeratan Ikat Pinggang pada Jasad Pria di TPU Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/338/3195175//penemuan_mayat-d4M7_large.jpg
Geger! Mayat Pria Ditemukan di TPU Bekasi, Diduga Korban Pembunuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/18/3194068//stadion_akron-D4U6_large.jpg
456 Kantong Berisi Jasad Manusia Ditemukan Dekat Stadion Piala Dunia 2026
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement