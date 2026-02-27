Tragis, Seorang Pria Ditemukan Tewas di Trotoar Pasar Minggu

JAKARTA - Seorang pria berinisial PU ditemukan tewas di kawasan Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, kemarin Kamis 26 Februari 2026. Polisi masih mendalami penyebab pasti kematian korban.

"Kejadiannya kemarin di trotoar Jalan Baru Lebak, korban warga Cibadak, Bogor berdasarkan kartu identitasnya," ujar Kapolsek Pasar Minggu, Kompol Anggiat Sinambela, Jumat (27/2/2026).

Korban awalnya tengah beraktivitas di pagi hari, mendadak saja diduga terjatuh pingsan di trotoar jalanan. Warga yang mengetahui peristiwa itu lantas melaporkannya ke polisi.

Ia menerangkan, polisi saat tiba di lokasi dan mengecek kondisinya, korban sudah tak lagi bernyawa. Jenazah korban lantas dibawa ke RSUP Fatmawati guna penanganan lebih lanjut.

"Tidak ditemukan tanda kekerasan pada tubuh korban. Untuk penyebab pasti kematian korban masih didalami," katanya.

(Arief Setyadi )

