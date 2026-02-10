Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
Geger, Mayat Bayi Terbungkus Plastik Ditemukan di Selokan Gambir Jakpus

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 10 Februari 2026 |12:26 WIB
Geger, Mayat Bayi Terbungkus Plastik Ditemukan di Selokan Gambir Jakpus
Warga geger temukan mayat di selokan Gambir, Jakpus (Foto: Danandaya Arya/Okezone)
JAKARTA – Penemuan mayat bayi di dalam selokan air menggegerkan warga Jalan Batu Tulis Empat, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026) pagi. Jasad bayi tak berdosa itu ditemukan terbungkus kantong plastik berwarna merah.

Plastik mencurigakan tersebut awalnya ditemukan warga dan kemudian meminta petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Petugas PPSU bernama Yusuf pun langsung melakukan pengecekan terhadap bungkusan tersebut.

“Saya disuruh ngecek sama warga ke saluran itu. Saya lihat memang bungkusannya besar begitu ya, kaki tangan ngemplek gitu,” kata Yusuf, Selasa.

Yusuf awalnya tidak langsung curiga bahwa bungkusan tersebut berisi mayat bayi. Oleh karena itu, ia memanggil rekannya untuk memastikan isi bungkusan tersebut.

“Habis itu saya lari ke kantor, saya panggil teman biar bisa ngecek lagi, terus buat bikin laporan ke kelurahan,” katanya.

Setelah dilakukan pengecekan oleh petugas kepolisian, bayi itu berjenis kelamin laki-laki. Diduga bayi tersebut baru saja dilahirkan, karena terlihat dari tali pusar yang masih menempel.

Guna kepentingan penyelidikan, polisi telah membawa jasad bayi tersebut ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta. Polisi juga telah meminta keterangan dari sejumlah saksi.

(Arief Setyadi )

      
