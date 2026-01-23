Tragis, Bayi Malang Ditemukan di Tumpukan Sampah Kali BCT Cengkareng

JAKARTA – Seorang bayi ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di Kali BCT Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat, kemarin, Kamis 22 Januari 2026. Bayi malang tersebut ditemukan di atas tumpukan sampah di aliran kali tersebut.

“Benar telah ditemukan mayat bayi laki-laki di Kali BCT Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat, kemarin. Berdasarkan data awal, bayi ditemukan di tumpukan sampah aliran kali dalam kondisi masih lengkap dengan tali pusar,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, Jumat (23/1/2026).

Menurutnya, jenazah bayi malang itu telah dibawa ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, untuk keperluan autopsi. Dalam pemeriksaan awal oleh tim identifikasi, tidak ditemukan adanya tanda-tanda penganiayaan pada tubuh bayi tersebut.

“Jenazah telah dibawa ke RS Bhayangkara Pusdokkes Polri untuk pemeriksaan lanjutan dan saat ini kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan,” tuturnya.

Adapun peristiwa ini berawal saat petugas penanganan sampah tengah melakukan pekerjaannya di lokasi. Petugas mendapati sesosok benda menyerupai boneka bayi di tumpukan sampah. Saat diperiksa, ternyata benda tersebut merupakan jasad bayi, yang kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian. Hingga kini, belum dapat dipastikan apakah bayi tersebut dibuang karena diduga hasil hubungan gelap atau sebab lainnya, lantaran masih didalami lebih lanjut oleh polisi.

(Arief Setyadi )