Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tragis, Bayi Malang Ditemukan di Tumpukan Sampah Kali BCT Cengkareng

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 23 Januari 2026 |15:41 WIB
Tragis, Bayi Malang Ditemukan di Tumpukan Sampah Kali BCT Cengkareng
Ilustrasi (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA – Seorang bayi ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di Kali BCT Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat, kemarin, Kamis 22 Januari 2026. Bayi malang tersebut ditemukan di atas tumpukan sampah di aliran kali tersebut.

“Benar telah ditemukan mayat bayi laki-laki di Kali BCT Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat, kemarin. Berdasarkan data awal, bayi ditemukan di tumpukan sampah aliran kali dalam kondisi masih lengkap dengan tali pusar,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, Jumat (23/1/2026).

Menurutnya, jenazah bayi malang itu telah dibawa ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, untuk keperluan autopsi. Dalam pemeriksaan awal oleh tim identifikasi, tidak ditemukan adanya tanda-tanda penganiayaan pada tubuh bayi tersebut.

“Jenazah telah dibawa ke RS Bhayangkara Pusdokkes Polri untuk pemeriksaan lanjutan dan saat ini kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan,” tuturnya.

Adapun peristiwa ini berawal saat petugas penanganan sampah tengah melakukan pekerjaannya di lokasi. Petugas mendapati sesosok benda menyerupai boneka bayi di tumpukan sampah. Saat diperiksa, ternyata benda tersebut merupakan jasad bayi, yang kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian. Hingga kini, belum dapat dipastikan apakah bayi tersebut dibuang karena diduga hasil hubungan gelap atau sebab lainnya, lantaran masih didalami lebih lanjut oleh polisi.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Mayat Bayi mayat penemuan mayat
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/338/3195472/mahasiswi_tewas-SB02_large.jpg
Tragis, Mahasiswi Ditemukan Tewas Bersimbah Darah di Kos Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/338/3193594/viral-krLz_large.jpg
Misteri Kematian Satu Keluarga di Tanjung Priok, Polisi Tunggu Hasil Zat Beracun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/338/3186496/arya_daru_pangayunan-lGc6_large.jpg
Polda Metro Bakal Koordinasi ke Keluarga Arya Daru Terkait Vara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/338/3186293/diplomat_muda_kemlu_ri-XJqg_large.jpg
Misteri Sidik Jari di Lakban Arya Daru Menuai Sorotan, Polda Metro Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/338/3186083/arya_daru-5qnb_large.jpg
Arya Daru Check-in Hotel Bareng Vara 24 Kali, Pengacara: Kami Minta Diperdalam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/338/3186068/arya_daru-uqER_large.jpg
Terungkap! Arya Daru dan Vara Check-in Hotel Sebanyak 24 Kali
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement