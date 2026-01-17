Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Mayat Pria Tanpa Busana Ditemukan di Parit Kebun Pangalengan Bandung, Ada Luka Bakar

Agi Ilman , Jurnalis-Sabtu, 17 Januari 2026 |23:37 WIB
Mayat Pria Tanpa Busana Ditemukan di Parit Kebun Pangalengan Bandung, Ada Luka Bakar
Mayat Pria Tanpa Busana Ditemukan di Parit Kebun Pangalengan Bandung, Ada Luka Bakar (Ilustrasi/Freepik)
BANDUNG - Sesosok mayat pria tanpa busana ditemukan tersungkur di parit kebun Kampung Perum, Desa Margamekar, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Sabtu (17/1/2026).

Kapolsek Pangalengan, Kompol Edi Pramana mengatakan, korban ditemukan pertama kali oleh seorang buruh tani saat beraktivitas di kebun sayur kol milik warga. Saksi melihat sepasang kaki manusia di dalam parit yang tertutup dedaunan.

“Korban ditemukan dalam posisi tersungkur di parit, tidak mengenakan busana, dan pada tubuhnya terdapat bekas luka bakar,” kata Edi saat dikonfirmasi.

Menurutnya, di sekitar lokasi kejadian petugas menemukan sebuah galon air mineral yang diduga bekas bahan bakar. Temuan tersebut memperkuat dugaan adanya unsur kekerasan sebelum korban meninggal dunia.

"Untuk motif dan kejadian masih lidik. Ada dugaan korban pembunuhan," katanya.

Topik Artikel :
Bandung pembunuhan Mayat
