INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Geger Satu Keluarga Ditemukan Tewas dalam Rumah Kontrakan di Tanjung Priok

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 02 Januari 2026 |14:01 WIB
Geger Satu Keluarga Ditemukan Tewas dalam Rumah Kontrakan di Tanjung Priok (Ilustrasi/Freepik)
JAKARTA - Satu keluarga ditemukan tewas di dalam rumah di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Tiga orang tewas dan 1 orang dibawa ke rumah sakit.

1. Satu Keluarga Ditemukan Tewas

Dari foto yang beredar di media sosial, Jumat (2/1/2026), tampak korban ditemukan di dalam rumah kontrakan. Tampak pula salah satu korban tengah mendapatkan perawatan oleh petugas medis.

“Betul. Sudah dilakukan olah TKP dan sedang dilakukan penyelidikan oleh Satreskrim Polres Metro Jakut dan Polsek Tanjung Priok," kata Kasi Humas Polres Jakut, Ipda Maryati, saat dihubungi wartawan, Rabu (2/1/2026).

Ia belum menjelaskan secara rinci penyebab kematian korban. Maryati menambahkan, saat ini polisi masih menyelidiki penemuan mayat tersebut. 

“Masih dalam penyelidikan,” ujarnya.
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
