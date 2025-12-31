Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Tragis! Kepala Desa di Lampung Timur Tewas Diinjak Gajah

Tinus Ristanto , Jurnalis-Rabu, 31 Desember 2025 |18:51 WIB
Tragis! Kepala Desa di Lampung Timur Tewas Diinjak Gajah
Kepala Tewas Diinjak kawanan gajah (foto: freepik)
LAMPUNG TIMUR – Seorang kepala desa di Kabupaten Lampung Timur, tewas setelah diinjak gajah liar saat berusaha menghalau kawanan gajah yang hendak masuk ke permukiman warga. Peristiwa tragis tersebut terjadi di Desa Braja Asri, Kecamatan Way Jepara, Rabu (31/12/2025).

Korban diketahui bernama Darusman, Kepala Desa Braja Asri. Ia tewas meski sempat dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan medis.

Kejadian bermula ketika kawanan gajah liar penghuni Taman Nasional Way Kambas kembali memasuki area permukiman warga sekitar pukul 10.30 WIB. Warga bersama petugas gabungan kemudian berupaya menghalau kawanan gajah tersebut menggunakan kembang api.

Upaya penghalauan sempat berhasil. Kawanan mamalia berukuran besar itu digiring menuju area perkebunan. Namun, secara tiba-tiba salah satu gajah berbalik arah dan menyerang rombongan warga.

Dalam insiden tersebut, Darusman yang memimpin langsung proses penghalauan, menjadi sasaran amukan gajah hingga diinjak-injak. Korban mengalami luka parah dan segera dilarikan ke rumah sakit terdekat.

"Korban sempat mendapatkan penanganan medis, tetapi karena luka yang dialami cukup berat, nyawanya tidak dapat tertolong," ujar salah seorang anggota keluarga korban.

 

