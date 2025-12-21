Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kereta Ekspres India Tabrak dan Tewaskan 7 Gajah

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 21 Desember 2025 |10:54 WIB
Kereta Ekspres India Tabrak dan Tewaskan 7 Gajah
Kereta India Express menabrak kawanan gajah di perlintasan Assam. (Foto: X)
A
A
A

JAKARTA - Tujuh gajah liar Asia, termasuk anak-anak gajah, mati tertabrak sebuah kereta berkecepatan tinggi saat menyeberangi rel di India timur laut, demikian kata pejabat setempat. Mereka mengatakan seekor anak gajah lainnya terluka dalam insiden tersebut pada Sabtu, (20/12/2025) pagi di distrik Hojai, negara bagian Assam.

Northeast Frontier Railway mengatakan masinis kereta melihat puluhan gajah menyeberangi rel dan menggunakan rem darurat, tetapi beberapa hewan tetap tertabrak.

Diwartakan BBC, lima gerbong tergelincir setelah tabrakan, tetapi tidak ada laporan cedera di antara penumpang dan staf di kereta ekspres tujuan Delhi. Pembatalan dan pengalihan kereta dilaporkan di daerah tersebut sepanjang hari.

Gajah-gajah yang tertabrak kemudian diperiksa oleh dokter hewan dan dikuburkan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/612/3188820//viral-A6Q9_large.jpg
Viral! Gajah Sumatra Dikerahkan Bantu Bersihkan Tumpukan Kayu di Aceh Pasca Banjir dan Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/18/3188321//kebakaran-ausj_large.jpg
Kebakaran Klub Malam di India, 23 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186612//pemerintah-6f2N_large.jpg
Pemerintah Pastikan Habitat Gajah Tak Terganggu saat Restorasi Taman Nasional Tesso Nilo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/18/3184870//tabrakan_kereta_di_ceko-GtrJ_large.jpg
Dua Kereta Tabrakan di Ceko, Puluhan Penumpang Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/18/3184158//ilustrasi-9ZL6_large.jpeg
Bus Jamaah Umrah Terbakar dalam Kecelakaan di Madinah, Tewaskan 45 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/18/3183964//bom_mobil-JQdm_large.jpg
Pria Kashmir Komplotan Pelaku Ledakan Bom Mobil di India Ditangkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement