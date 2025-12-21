Kereta Ekspres India Tabrak dan Tewaskan 7 Gajah

JAKARTA - Tujuh gajah liar Asia, termasuk anak-anak gajah, mati tertabrak sebuah kereta berkecepatan tinggi saat menyeberangi rel di India timur laut, demikian kata pejabat setempat. Mereka mengatakan seekor anak gajah lainnya terluka dalam insiden tersebut pada Sabtu, (20/12/2025) pagi di distrik Hojai, negara bagian Assam.

Northeast Frontier Railway mengatakan masinis kereta melihat puluhan gajah menyeberangi rel dan menggunakan rem darurat, tetapi beberapa hewan tetap tertabrak.

Diwartakan BBC, lima gerbong tergelincir setelah tabrakan, tetapi tidak ada laporan cedera di antara penumpang dan staf di kereta ekspres tujuan Delhi. Pembatalan dan pengalihan kereta dilaporkan di daerah tersebut sepanjang hari.

Gajah-gajah yang tertabrak kemudian diperiksa oleh dokter hewan dan dikuburkan.