HOME NEWS INTERNATIONAL

Pentagon Ungkap Rencana Ekspansi China di Taiwan hingga Senkaku, Beijing Bungkam

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 19 Januari 2026 |12:36 WIB
Pentagon Ungkap Rencana Ekspansi China di Taiwan hingga Senkaku, Beijing Bungkam
Ilustrasi. (Foto: X)
A
A
A

JAKARTA – Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS) atau Pentagon baru-baru ini merilis laporan penilaian yang menyebutkan bahwa Taiwan, Kepulauan Senkaku, dan Arunachal Pradesh, yang disengketakan, adalah inti dari kepentingan China. Sejauh ini tak ada tanggapan dari Beijing terkait pernyataan Pentagon, yang seakan menggarisbawahi kebenaran penilaian tersebut.

Sebelumnya, China dengan cepat membantah bagian penilaian Pentagon yang menyatakan bahwa pihaknya ingin menghambat proses perbaikan hubungan India–AS. Namun, bungkamnya Beijing atas bagian lain dari penilaian tentang kepentingan inti China sangat penting.

Tindakan China baru-baru ini, seperti manuver militer oleh angkatan bersenjatanya di sekitar Pulau Taiwan, ancaman terhadap Jepang, dan klaim berulang bahwa Arunachal Pradesh adalah wilayah China, harus menjadi peringatan bagi negara-negara yang menjadi sasaran rencana agresif China.

“China mungkin berupaya memanfaatkan penurunan ketegangan di sepanjang Garis Kontrol Aktual dengan India untuk menstabilkan hubungan bilateral dan mencegah semakin dalamnya hubungan AS–India,” demikian pernyataan Departemen Pertahanan AS kepada Kongres AS dalam laporannya tentang Perkembangan Militer dan Keamanan yang Melibatkan Republik Rakyat China 2025.

 

      
