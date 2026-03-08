Ledakan Guncang Kedubes AS di Oslo, Saksi Mata Dengar Tiga Dentuman

JAKARTA — Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Oslo, Norwegia dihantam ledakan pada dini hari, Minggu (8/3/2026). Insiden itu tidak menyebabkan korban jiwa, kata polisi di ibu kota Norwegia, seraya menambahkan bahwa penyebabnya belum diketahui secara pasti.

Ledakan terjadi sekitar pukul 01.00 waktu setempat dan hanya menyebabkan “kerusakan material kecil” pada salah satu pintu masuk gedung, kata polisi Oslo dalam sebuah pernyataan yang dilansir AFP.

Para penyelidik sedang memeriksa lokasi kejadian, sementara anjing pelacak, drone, dan helikopter dilibatkan dalam pencarian “satu atau lebih pelaku potensial,” katanya.

“Polisi memandang insiden semacam itu di ruang publik sebagai hal yang sangat serius, dan sedang menyelidiki kasus ini dengan sumber daya besar dan prioritas tinggi.”

Komandan polisi Michael Dellemyr mengatakan kepada TV2 bahwa polisi “tidak akan berkomentar tentang apa pun yang berkaitan dengan jenis kerusakan, apa yang meledak, dan detail serupa, selain fakta bahwa telah terjadi ledakan” karena “masih sangat awal dalam penyelidikan.”