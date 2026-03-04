Iran Tutup Selat Hormuz, Trump Janjikan Perlindungan untuk Kapal-Kapal di Timur Tengah

WASHINGTON — Presiden Donald Trump mengatakan angkatan laut Amerika Serikat (AS) akan melindungi kapal-kapal di Timur Tengah "jika perlu" dalam upaya menghentikan krisis pasokan energi yang dipicu oleh perang AS–Israel dengan Iran. Pernyataan ini disampaikan Trump menyusul penutupan Selat Hormuz oleh Iran sebagai respons atas serangan AS dan Israel.

Seperlima minyak dan gas dunia mengalir melalui Selat Hormuz, jalur air sempit yang terletak di antara Iran dan Uni Emirat Arab. Namun, lalu lintas hampir sepenuhnya terhenti setelah ancaman Iran untuk "membakar" kapal-kapal yang melintas.

Trump mengatakan pemerintah AS akan menyediakan asuransi risiko "dengan harga yang sangat wajar" kepada semua perusahaan pelayaran di wilayah tersebut untuk "memastikan ALIRAN BEBAS ENERGI ke DUNIA".

Para ahli memperingatkan bahwa jaminan ini mungkin tidak cukup untuk meredakan kekhawatiran perusahaan.