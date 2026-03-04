Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Iran Menggelar Pemakaman Massal Siswi yang Tewas dalam Serangan AS‑Israel

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 04 Maret 2026 |06:41 WIB
Iran Menggelar Pemakaman Massal Siswi yang Tewas dalam Serangan AS‑Israel
Makam sedang disiapkan untuk para korban anak-anak serangan Israel-AS (foto: Departemen Media Asing Iran melalui AP)
A
A
A

MINAB - Ribuan pelayat memadati jalan-jalan kota Minab, Iran selatan, untuk menghadiri pemakaman 168 siswi dan staf yang tewas, saat serangan terhadap sebuah sekolah dasar pada hari pertama kampanye militer AS-Israel.

Foto-foto pemakaman menunjukkan deretan kuburan kecil dan dangkal – tempat peristirahatan terakhir anak-anak yang sebagian besar berusia antara tujuh hingga 12 tahun. Para pelayat mengenakan pakaian hitam dan membawa foto almarhum, sambil menabuh dada mereka sebagai tanda kesedihan ketika prosesi melewati alun-alun utama kota.

Tragedi di Balik Reruntuhan

Menurut pemerintah Iran, serangan menghancurkan sekolah putri Shajareh Tayyebeh pada pagi 28 Februari, menewaskan 168 siswi, 14 guru dan staf, serta empat orang tua yang berada di sekolah saat itu. Jet tempur AS dan Israel dilaporkan melakukan lima serangan udara ke sekolah, sementara sebuah klinik di dekatnya juga terkena dampak beberapa jam kemudian.

Orang tua yang selamat menggambarkan pemandangan “sangat memilukan,” dengan banyak siswa dan guru “terkubur di bawah reruntuhan.” Kepala Mahkamah Agung Hormozgan, Mojtaba Ghahremani, mengatakan sebagian besar korban telah teridentifikasi, meski 25 orang masih belum bisa dikenali. Beberapa keluarga kehilangan lebih dari satu anak.
 

Halaman: 1 2
1 2
      
