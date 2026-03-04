MINAB - Ribuan pelayat memadati jalan-jalan kota Minab, Iran selatan, untuk menghadiri pemakaman 168 siswi dan staf yang tewas, saat serangan terhadap sebuah sekolah dasar pada hari pertama kampanye militer AS-Israel.
Foto-foto pemakaman menunjukkan deretan kuburan kecil dan dangkal – tempat peristirahatan terakhir anak-anak yang sebagian besar berusia antara tujuh hingga 12 tahun. Para pelayat mengenakan pakaian hitam dan membawa foto almarhum, sambil menabuh dada mereka sebagai tanda kesedihan ketika prosesi melewati alun-alun utama kota.
Tragedi di Balik Reruntuhan
Menurut pemerintah Iran, serangan menghancurkan sekolah putri Shajareh Tayyebeh pada pagi 28 Februari, menewaskan 168 siswi, 14 guru dan staf, serta empat orang tua yang berada di sekolah saat itu. Jet tempur AS dan Israel dilaporkan melakukan lima serangan udara ke sekolah, sementara sebuah klinik di dekatnya juga terkena dampak beberapa jam kemudian.