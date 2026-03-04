Jalur Udara Iran Masih Ditutup, Menlu Pastikan 15 WNI Dievakuasi dari Teheran

JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu), Sugiono memastikan sebanyak 15 Warga Negara Indonesia (WNI) segera dievakuasi dari Teheran, Iran. Langkah ini diambil menyusul eskalasi keamanan yang semakin memanas setelah serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran.

Sugiono menyatakan, telah memerintahkan Duta Besar RI untuk Iran agar segera mengambil langkah evakuasi.

"Tadi siang saya sudah memerintahkan kepada Dubes kita di Teheran untuk mengambil langkah evakuasi segera," kata Sugiono di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (4/3/2025) malam.

Namun, ia menjelaskan, bahwa proses evakuasi tetap bergantung pada kesediaan masing-masing WNI. Tidak semua WNI yang berada di wilayah terdampak menyatakan ingin dievakuasi.

"Perlu diketahui, tidak semua WNI di wilayah terdampak menyampaikan keinginan untuk dievakuasi. Namun, ada beberapa yang bersedia untuk dievakuasi dari wilayah Iran, dan saya perintahkan untuk melaksanakan evakuasi bertahap tersebut," ujarnya.