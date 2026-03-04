Serangan AS-Israel ke Iran Tuai Kecaman, PBB Diminta Turun Tangan

JAKARTA – Aksi Amerika Serikat dan Israel yang membombardir Iran mendapat reaksi keras di masyarakat. Pasalnya, serangan udara yang dilakukan ke Teheran telah mengakibatkan ratusan orang meninggal dan menewaskan pemimpin Iran Ayatollah Khamenei.

Agresi AS Israel ke Iran, termasuk ibu kota Teheran, tidak hanya menimbulkan kerusakan infrastruktur tapi juga korban jiwa setidaknya 742 warga Iran tewas. Selain itu, lebih dari 900 warga sipil lainnya dilaporkan mengalami luka-luka.

Agresi tersebut kemudian dibalas Iran dengan serangan rudal ke wilayah Israel, serta ke sejumlah instalasi militer AS di Timur Tengah.

"Apa yang Trump dan Netanyahu lakukan berbuntut perang di Timur Tengah jadi berkepanjangan, adalah melakukan kejahatan peradaban," ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PII), Nasrullah Larada, kepada Okezone Selasa (3/3/2026).

Nasrullah juga meminta agar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) turun tangan mengatasi perang yang semakin membara di Timur Tengah tersebut.