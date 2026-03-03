Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Perang Persepsi di Balik Konfrontasi

Opini , Jurnalis-Selasa, 03 Maret 2026 |20:54 WIB
Perang Persepsi di Balik Konfrontasi
Ahmad Setyono, Alumni Ilmu Hubungan Internasional Unair dan Magister Ilmu Komunikasi (foto: dok ist)
A
A
A

Penulis: Ahmad Setyono – Alumni Ilmu Hubungan Internasional Unair & Magister Ilmu Komunikasi

JAKARTA - Media nasional dan internasional pada Senin petang (2 Maret 2026) menurunkan headline mengenai jatuhnya sejumlah pesawat tempur F-15 milik Amerika Serikat di Kuwait. Insiden tersebut disebut sebagai salah sasaran atau tembakan tidak sengaja. Mengutip pernyataan United States Central Command (CENTCOM), tiga pesawat F-15E Strike Eagle yang terbang untuk mendukung Operasi Epic Fury ditembak jatuh oleh Kementerian Pertahanan Kuwait dalam insiden yang “tampaknya merupakan tembakan salah sasaran”.

Keunggulan IRGC?

Operasi Epic Fury disebut sebagai operasi gabungan Israel–Amerika yang sedang berlangsung melawan Iran. Namun, benarkah insiden tersebut murni kesalahan teknis atau human error? Sejumlah kalangan meragukan narasi tersebut.

Adam Cochran, analis independen, menulis di platform X bahwa laporan tersebut bisa jadi merupakan upaya menutupi fakta yang lebih kompleks. Menurutnya, Kuwait memiliki tiga jenis sistem pertahanan udara: Patriot, HAWK yang telah dimodernisasi, dan SHORAD.

Sistem SHORAD dinilai tidak cukup andal untuk menjatuhkan F-15. Sistem HAWK yang disempurnakan memang berpotensi mengenai F-15, tetapi karena membutuhkan iluminasi radar terus-menerus, pilot biasanya akan menerima peringatan penguncian radar, menyebarkan chaff, mengaktifkan ECM, dan melakukan manuver penghindaran. Dengan demikian, kemungkinan HAWK menjatuhkan tiga pesawat sekaligus dinilai sangat kecil.

Adapun sistem Patriot memang memiliki kemampuan lebih andal untuk menghantam target seperti F-15. Karena itu, Cochran mengajukan dua hipotesis. Pertama, Amerika Serikat mengambil keputusan operasional yang mengabaikan prosedur standar, tidak berbagi data secara optimal dengan sekutu, dan mempertaruhkan keselamatan personelnya sendiri. Kedua, serangan Iran jauh lebih berhasil daripada yang diakui Washington, termasuk kemungkinan merusak infrastruktur identifikasi dan komunikasi aset militer AS di Kuwait.

Narasi kedua ini sejalan dengan pemberitaan media pemerintah Iran yang mengutip Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), yang mengklaim angkatan bersenjata Iran menembak jatuh pesawat AS di wilayah Kuwait.

Apa pun kebenarannya, seperti perang-perang besar sebelumnya, konfrontasi Amerika Serikat–Israel versus Iran tidak hanya berlangsung di medan militer. Ia juga berlangsung di ranah persepsi—atau dengan kata lain, perang media.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/320/3204800//bbm-T4rY_large.jpg
Bahlil Hitung Ulang Anggaran Subsidi Energi Imbas Perang AS-Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/25/3204767//bandara-uUJV_large.jpg
7 Negara yang Dinilai Aman Jika Perang Dunia III Meletus, Indonesia Nomor Berapa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/337/3204796//wakil_ketua_dpr_sufmi_dasco-Uxmy_large.jpg
Respons Geopolitik Global, Dasco: Prabowo Ingin Dengar Masukan Presiden dan Wapres Terdahulu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/337/3204783//menlu_sugiono-8V9o_large.jpg
Sugiono Telepon Menlu Iran, Pastikan Indonesia Siap Jadi Fasilitator Iran-AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/337/3204779//ketua_umum_lpoi_said_aqil_siroj-tqTv_large.jpg
LPOI Serukan Hentikan Perang, Dukung Diplomasi Global Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/51/3204765//mehdi_taremi_ingin_gabung_tentara_iran_demi_menghajar_as_dan_israel_mehditaremiofficial9-gJTR_large.jpg
Eks Penyerang Inter Milan Mehdi Taremi Ingin Gabung Tentara Iran, Siap Lawan AS dan Israel!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement