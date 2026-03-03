Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Sugiono Telepon Menlu Iran, Pastikan Indonesia Siap Jadi Fasilitator Iran-AS

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 03 Maret 2026 |17:18 WIB
Sugiono Telepon Menlu Iran, Pastikan Indonesia Siap Jadi Fasilitator Iran-AS
Menlu Sugiono (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu), Sugiono menegaskan, Indonesia siap menjadi fasilitator konflik antara Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel.

Hal ini diungkapkan Sugiono usai dirinya menelpon Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi. Dia menyebut perbincangan dengan Araghchi membahas soal kondisi terkini Timur Tengah usai serangan yang menimpa Iran pada Sabtu (28/2/2026).

“Berbicara dengan Menteri Luar Negeri Iran @araghchi (2/3) mengenai situasi yang meningkat di Timur Tengah,” tulis Menlu Sugiono dalam akun media sosial X @Menlu_RI, Jakarta, pada Selasa (3/3/2026).

Dalam kesempatan itu, Sugiono mengatakan, Indonesia bersedia untuk menjadi mediator atas konflik yang tengah menimpa Iran. Menurutnya, langkah ini dilakukan untuk mencapai perdamaian dunia.

